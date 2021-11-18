وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن تمنح 2.17 مليار دولار مساعدات تنمية لنيجيريا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه وقع مع نظيره النيجيري جيفري أونياما على برنامج مساعدات للتنمية بقيمة 2.17 مليار دولار.

وأضاف بلينكن – الذي يزور نيجيريا – في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، أن واشنطن ستواصل الاستثمار في الأمن في نيجيريا.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن انخراط الولايات المتحدة في أفريقيا محوره أفريقيا ولا علاقة له بالصين أو أي طرف آخر.

ولفت إلى أنه من الضروري محاسبة أي طرف مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل الأمن النيجيري.

وعلى صعيد آخر.. حذر خبراء الصحة من أنه سيكون من المستحيل بالنسبة لنيجيريا تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم 40٪ من سكانها بحلول نهاية العام؛ لأن فيروس كورونا لا يؤخذ على محمل الجد هناك.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، تم تطعيم أقل من 1.5٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 206 ملايين نسمة بشكل كامل.

وتابعت: أنه مع وفاة عدد أكبر من الأشخاص بسبب الصراعات العام الماضي وكانت الوفيات المسجلة بسبب الملاريا أكثر بكثير من كورونا في نيجيريا، يعتقد الخبراء أن الفيروس يأتي في أسفل قائمة مخاوف الكثيرين في البلاد.

وأضافت أنه خلال شهر سبتمبر الماضي، وافقت مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتسريع برنامج التطعيم ضد كورونا في نيجيريا.

وقال البنك الدولي إن الأموال كانت مخصصة لشراء اللقاح ونشره بشكل آمن وفعال.

وأضافت الصحيفة أنه بعد أيام، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن استراتيجية لمساعدة البلدان الفقيرة على تحقيق تغطية التطعيم بنسبة 40 ٪ بحلول نهاية عام 2021، على الرغم من أن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي قال إن ذلك غير مرجح في إفريقيا.