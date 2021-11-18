من أجل صحة جيدة.. أفضل 5 مدونات على مستوى العالم يمكنك متابعتهم

أصبح الحفاظ على نمط حياة صحي أمرًا صعبًا في اليوم، ونظرًا لأننا نعيش في العالم الرقمي فإن إحدى أفضل الطرق للعيش بصحة جيدة هي قراءة المدونات الجيدة، لذلك إليك بعضا من أفضل المدونين حول العالم الذين يركزون بشكل أكبر على الصحة الطبيعية والعادات الفردية والعلاج الطبيعي:

ميركولا

يوفر هذا الموقع تحديثات شائعة حول بعض المشكلات الصحية ويوفر المساعدة الطبية، وهو من أبرز المواقع التي لديها الدافع لخلق الوعي بين المواطنين أسسها الدكتور جوزيف ميركولا وهو مؤلف وطبيب في نيويورك تايمز.

تشارك المقالات أفضل المعلومات الصحية الطبيعية التي يبحث عنها المرء، ويهتمون باهتمامك فيما يتعلق بجميع القضايا الصحية التي تثير فضولك، كما أنه يركز على العلاج الطبيعي.

عادات زين

أحد أفضل المواقع التي تبحث عن عادات صحية عقلية وجسدية عالية الجودة، أسسه شخص يدعى ليو بابوتا بدافع شغفه، كتب عدة كتب، ويقدم دورات على موقعه على الانترنت، تركز مقالاته على إدراك مفاهيم الحياة والعادات الفردية والشفاء.

TrendToFit

يوفر هذا الموقع أفضل المدربين الصحيين لتحقيق أفضل حياة صحية ومتوازنة تتطلعون إليها، بالإضافة إلى ذلك فإنها توفر أيضًا منشورات عصرية متعلقة بالصحة لزيادة الوعي بين الأفراد.

ليزا رانكين

هذا موقع حصري متعلق بالصحة يقدم نصائح استثنائية متعلقة بالصحة لتحقيق حياة رائعة، تم تأسيس الموقع بواسطة ليزا رانكين الكاتبة والطبيبة والمتحدثة وخبيرة الرعاية الصحية، توفر المدونة أيضًا مقالات ذات جودة عن الصحة الروحية والصحة العقلية.

يتم فحص جميع النصائح المتعلقة بالصحة ونمط الحياة التي يتم توفيرها على الموقع بشكل عملي وتحمل أقصى درجات الدقة، وتحاول المؤسسة تقديم أفضل المعلومات لمقدمي الرعاية الصحية والأشخاص الذين يتعاملون مع قضايا معينة.

فأولئك الذين يسعون إلى تحقيق العافية الروحية في الحياة والتركيز على الهندسة الداخلية للروح يمكنهم الحصول على مايريدون من خلال محتوى ليزا رانكين.

النبات على أساس الميزانية

هذه مدونة قائمة على الطعام تقدم وصفات طعام مذهلة وصحية، مدوناتهم غنية بمجموعة متنوعة من الأطعمة المختلفة، ويقوم بتثقيفك حول المنتجات النباتية المختلفة الاقتصادية والتي تفي بمتطلبات الجسم إلى أقصى مستوى.

تم إنشاء المدونة بواسطة فتاة تدعى توني، تعلم الأفراد أنه يجب أن نركز على الأطعمة الجيدة، والأطعمة التي يجب أن تكون طازجة، ومطبوخة قليلاً، وتشير أيضًا إلى أنه لا يجب تناول كل ما هو صالح للأكل لأنه يمكن أن يعطل عملية الهضم.

نحن نعيش في عالم أصبحت فيه الوجبات السريعة خيار الوجبة المفضلة والأسهل للجميع وأصبح اللجوء إلى المسكنات هو القاعدة. طلب المساعدة الطبية أمر جيد إذا لزم الأمر. لكن ، أليس من الرائع أن تظل بصحة جيدة بشكل طبيعي؟