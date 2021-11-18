بولندا: توزيع أكثر من 40 مليون جرعة لقاح مضاد لـ«كورونا»

أعلنت السلطات الصحية في بولندا اليوم الخميس، أنه تم توزيع 40 مليونا و203 آلاف و203 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الآن، بينها 119 ألفا و278 جرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تطعيم نحو 2ر20 مليون شخص بشكل كامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تلقى أكثر من 5ر20 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بولندا ارتفع إلى 3 ملايين و279 ألفا و787 حالة، وإجمالي الوفيات ارتفع إلى 79 ألفا و994 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالمي

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.