الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عميد «آداب طنطا» يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الكلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى  الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب جامعة طنطا، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات الدكتور محمود أحمد زكي، رئيس جامعة طنطا، بمنع دخول أي شخص داخل حرم الكلية، بدون ما يفيد إشهار بطاقة أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد كوفيد 19، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة جميع منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأكد المصري،  تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة في هذا الشأن ضد أي شخص يخالف التعليمات الواردة لقرارات رئيس مجلس الوزراء وتكليفات رئيس الجامعة.

 ووجه الدكتور المصري، إلى ضرورة أخذ اللقاح للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من تداعيات فيروس كورونا.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
عميد آداب طنطا يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمنع دخول شخص داخل حرم الكلية بدون اظهار بطاقة

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وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

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