ضبط 200 طن قمح مستورد مجهول المصدر وأطنان أغذية فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1368 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3,6 طن "أسماك مجمدة" دون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (2,2 طن "كبدة مُجمدة") دون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1,25 طن "أسماك مُدخنة رنجة"- جمبرى مُجمد) دون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (200 طن أقماح مستوردة) مستلزمات إنتاج ذات منشأ أجنبى دون إفراج جمركى أو مستندات مجهولة المصدر- (50 طن دقيق فاخر منتج نهائى) مدون عليه علامات تجارية وهمية غير مسجلة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مطحن لطحن الغلال) بمحافظة المنوفية، وضبط (45 طن "مخللات") معبأة داخل براميل دون بيانات، مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات) بمحافظة البحيرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (قائد سيارة) حال سيره بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وبحوزته (6,62 طن زيوت مكرر) دون بيانات، مجهول المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (قائد سيارة) حال سيره بدائرة قسم شرطة السادات بمحافظة المنوفية، وبحوزته (2 طن سكر تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعه وعدم صرفه للمواطنين للاتجار به بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة قدرت بقيمة 17000 جنيه.

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن إحدى محطات تموين السيارات) بمحافظة الشرقية لعدم الاحتفاظ برخصة وإدارة وتشغيل المحطة وعدم انتظام القيد بدفتر 21 بترول الخاص بالمحطة، وتجميعه (27000 لتر "سولار- بنزين 80، 92") للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة الدقهلية وبحوزته (99 بطاقة تموينية ذكية) خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (22,15 طن "صابون سائل") معبأة داخل براميل وعبوات مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية وذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية دون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (62750 عبوة مستلزمات طبية "كمامة- محلول طبى") دون مستندات "مجهولة المصدر" وذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص) بمحافظة القاهرة، وضبط (13٫25 طن "بودرة- فول صويا- بذرة قطن" مستلزمات إنتاج معبأة داخل شكائر دون بيانات مجهولة المصدر- 3 أطنان "أعلاف حيوانية منتج نهائى) معبأة داخل شكائر دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وذات الأثر البالغ الضرر على الثروة الحيوانية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الدقهلية.