افتتاح معرض نجوم وكواكب بصندوق التنمية الثقافية بطلعت حرب.. السبت

يستضيف مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء السبت 20 نوفمبر، معرض كاريكاتير للفنانة الشابة "ريتا كيفوركيان" والذي يحمل عنوان "نجوم وكواكب".

يضم المعرض 40 لوحة فنية تتناول العديد من الموضوعات الاجتماعية بطريقة ساخرة، كما يضم مجموعة من البورتريهات لشخصيات مصرية ودولية معروفة منها: الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، فنان الكاريكاتير المصري الأرميني ألكسندر صاروخان رائد فن الكاريكاتير السياسى فى مصر، فنان الكاريكاتير المصري العالمي محمد عفت، سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ولاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، وغيرهم.

ريتا كيفوركيان، هي فنانة مصرية من أصول أرمينية، من مواليد القاهرة 2003، طالبة بكلية الفنون التطبيقية بالجامعة الألمانية، شاركت فى العديد من المعارض الفردية والجماعية داخل مصر وخارجها، وحصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير.

ألكسندر هاكوب صاروخان (أول أكتوبر 1898 - 1977)، فنان مصري أرمني ولد في قرية (أردانوش) في القوقاز 1898 انتسب إلى معهد المختارين الليليين استانبول عام 1915 درس الرسم بمعهد الفنون الجرافيكية في فيينا 1922 انتقل إلى الإسكندرية عام 1924 استقر في مصر بشكل نهائي وحصل على الجنسية المصرية عام 1955

أصدر صاروخان عام 1945 كتاباً بعنوان هذه الحرب في مجال الكاريكاتير السياسي في فن البورتريه، رسم صاروخان مئات الشخصيات، رسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

نشر رسومه في الكثير من الصحف المصرية مثل (الجديد، روز اليوسف، أخبار اليوم – الأخبار، المستقبل) وفي مجلات فرنسية مصرية مثل (لابورس إجيبسين، إيماج) وفي صحف أرمنيه مثل (كاردوش واريف).

لم يكن فن الكاريكاتير فنا متداولا وشعبيا في الشرق الأوسط كما هو الآن لأنه كان فنا نقديا وسياسيا بالدرجة الأولى وبالتالي لم يكن هناك جوا مهيئا لنشاته بعد. الكاريكاتير أصبح آداه للحمله الأنتقادية السياسية على الفساد ومنها شخصية الموظف المرتشي.

كان صاروخان من الفنانين الذي ادركوا تماما مدى أهمية الشخصية في الكاريكاتير من هنا أيضا أصبحت له رؤاه الخاصة حيث ابتدع شخصية المصري أفندي التي كانت بداية جيدة لفن التشخيص على الورق في مصر لكن بالطبع كانت أيضا مستوحاة من شخصيات دمية الشهيرة صاروخان حصل على الجنسية المصرية منحه إياها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

يعتبر صاروخان كما قالت عنه مجلة استوديو الأيطالية عام 1957 انه من أقوى 100 رسام كاريكاتير في القرن العشرين ويظل صاروخان صاحب الشرارة الأولى لفن الكاريكاتير المصري والعربي.