الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس نادي الجمارك: تكريم أبناء العاملين من ذوي الهمم هدفه خلق روح الإصرار والتعاون

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

أكد النائب عادل عبدالفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، رئيس مجلس إدارة نادي الجمارك الرياضي، رئيس لجنة القوى العاملة  في مجلس النواب، أن تكريم "النادي" أمس الأربعاء، لأبناء العاملين من ذوى الهمم والإرادة الذين حصلوا على مراكز متقدمة في بطولة دوري الشركات، يهدف إلى خلق روح الإصرار والتعاون وبذل الجهد وهو ما يتميز به عمال مصر الشرفاء الذين يصنعون المعجزات من خلال دورهم الكبير في جميع المشروعات التنموية والقومية العملاقة على ارض مصرنا الحبيبة.

وقال عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الخميس إن التكريم الذي جرى لفرق الأنسات، والشباب، أصحاب الهمم والإرادة والتحدي من أبناء العاملين بقطاع الجمارك، شهده الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، وهو ما يؤكد حرص "المصلحة" على دعم المتفوقين والمتميزين من أبناءها، وانطلاقاً من مبادرات حقوق الإنسان والتنمية البشرية، حيث حملت البطولة التي انعقدت الشهر الماضي في محافظة بور سعيد الباسلة، شعار "حياة كريمة"، هو مشروع رئاسي لم يشهده العالم من قبل، واستهدف تطوير حياة أبناء مصر إلى الأفضل في الريف المصري، وحضر فعاليات تلك البطولة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد العام للشركات، والتي اختتمت بأوبروت "عبور جديد".

وأوضح عبدالفضيل أن تكريم أبناء العاملين خاصة من أصحاب الهمم والتحدي، يتماشى مع توجهات الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أولت اهتماماً بأبنائها من أصحاب الهمم "ذوي الإعاقة"، وعملت على تمكينهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً، ومهنياً عبر العديد من القوانين، والبرامج، والمبادرات، كما يتماشى مع سياسات نادي الجمارك الرياضي الذي يخدم العاملين في قطاعات الجمارك والضرائب التابعة لوزارة المالية بقيادة وزير المالية د. محمد معيط، من خلال توفير الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين في  "الجمارك والضرائب والمالية"، وأيضا  في إطار خطة "النادي" لخدمة الأعضاء، في ظل عملية تطوير مستمرة  ينفذها  أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.

وأشار عبدالفضيل إلى  تثمينه لدور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومتابعاته المستمرة  لعملية التطوير والنهوض بالنادي، وهو ما يؤكد على أن  وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدا في سبيل العمل على تطوير المنظومة الرياضية في مصر، وتكريم المتفوقين من ابناء العاملين، وأنها تقدم يد العون إلي كل من يرغب في ذلك، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا في الوقت الحالي بالرياضة، وتربية الشباب والنشء التربية الصحية السليمة،وتنمية الروح الرياضيهم لديهم. 

النقابة العامة للعاملين بالمالية أبناء العاملين ذوي الهمم تكريم نادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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