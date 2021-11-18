الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 20 في حادثي سير بطريق «سيوة- مطروح»

اسعاف
اسعاف

شهد طريق «مطروح- سيوة»، صباح اليوم الخميس، وقوع حادثين متفرقين أسفرا عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 17 شخصاً.

الحادث الأول

شهد طريق «سيوة- مطروح» انقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 90 وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات. 

الحادث الثاني 

وشهد الطريق انقلاب أتوبيس في منطقة بئر النص وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات. 

وأكد مصدر طبي في مديرية الصحة بمحافظة مطروح أن مستشفى مطروح العام استقبل حتى الآن 3 وفيات و17 مصاباً، إثر الحادثين.

وتم على الفور تم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين والتحفظ على الجثامين بمستشفى  سيوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، ومفتش الصحة.

انقلاب سيارة سيارات الإسعاف أتوبيس النيابة العامة مستشفى مطروح العام مصرع 3 اشخاص

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