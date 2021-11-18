حجم التجارة بين الصين وإفريقيا يصل إلى 185.2 مليار دولار خلال 9 أشهر

سجلت معدلات التجارة بين الصين وإفريقيا، رقمًا قياسيًا، في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، في ضوء حفاظ الجانبين على تعاون اقتصادي وتجاري قوي، على الرغم من تفشى جائحة كوفيد-19.

وقال نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينج، وفق ما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية اليوم الخميس، إن التجارة بين الصين وإفريقيا ارتفعت بنسبة 38.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 185.2 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى سبتمبر، وهو أعلى مستوى تاريخي لها لنفس الفترة، موضحًا أن استثمارات الصين المباشرة في إفريقيا بلغت 2.59 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى، بزيادة 9.9% على أساس سنوي.

وأضاف تشيان، أن معدل النمو أعلى بثلاث نقاط مئوية قياسًا إلى نظيره من إجمالي الاستثمار الصيني الخارجي، لافتًا إلى أن معدل النمو تفوق في الأداء على مستوى ما قبل تفشى الجائحة في نفس الفترة من عام 2019، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تظهر تمامًا ثقة الشركات الصينية في التنمية المستقبلية في إفريقيا.

ووقعت الشركات الصينية عقودًا جديدة قيمتها 53.5 مليار دولار أمريكي في إفريقيا في هذه الفترة، بزيادة 22.2 في المئة على أساس سنوي، وبلغ حجم إيراداتها 26.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة 11.6 في المئة على أساس سنوي.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك) في السنغال في نهاية شهر نوفمبر الجاري.