الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد وزارة الطيران المدنى ينهى مشاركته بمعرض دبى 2021

نائب وزير الطيران
نائب وزير الطيران المدني

يستقبل مطار القاهرة الدولي، غدًا الخميس، وفد وزارة الطيران المدني برئاسة اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع ميهوب، قادمًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب المشاركة في معرض دبي للطيران 2021، والذي أقيم بإمارة دبي بمشاركة عشرات شركات الطيران والصيانة والخدمات الأرضية على مستوى العالم.

وقد استطاعت شركات وزارة الطيران المدني متمثلة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والخدمات الأرضية والصيانة والأعمال الفنية، بالإضافة إلى أكاديمية مصر للطيران للتدريب، في إبرام العديد من الاتفاقيات مع مختلف شركات الطيران العربية والإفريقية، ما يساهم في زيادة الموارد المالية والاقتصادية لمنظومة الطيران المدني.

وقد ضم الوفد اللواء أركان حرب منتصر مناع ميهوب نائب وزير الطيران المدني، والطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والمهندس هاني صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية، والمهندس مسعد موسى العضو المنتدب بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، والطيار إيهاب الطحاوي رئيس مجلس إدارة أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وباسم عبدالكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني.

مطار القاهرة الدولي وزارة الطيران المدني نائب وزير الطيران المدني الإمارات العربية المتحدة معرض دبى للطيران 2021 منتصر مناع ميهوب

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