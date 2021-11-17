الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بقتل صديقه فى قرية شطا بدمياط

الأمن
الأمن

تمكن ضباط البحث الجنائي بدمياط، من ضبط المتهم"ا. خ" لقيامه بقتل صديقه ويدعى "ش. ا" ، بسبب خلافات نشبت بينهما، حيث قام بطعنه عدة طعنات أودت بحياته على الفور.

وكان اللواء حسام بدره مدير أمن دمياط قد تلقي بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسلاح الأبيض على صديقه لوجود خلافات بينهما، مما أودى بحياته على الفور.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد توفيق جاد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط وضباط مركز شرطة دمياط لضبط الجانى، ومعرفة أسباب الواقعة، وتم إلقاء القبض على الجانى وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة، وعقب ذلك  قام أحد أقارب المجنى عليه بالتعدى بالضرب على أسرة الجانى، فقام الأهالى بإخطار مركز شرطة دمياط، وتمكنت قوة أمنية من السيطرة على الوضع بقرية شطا وعودة الهدوء والاستقرار.

البحث الجنائي النيابة العامة مديرية أمن دمياط تعدي بالضرب قرية شطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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