الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا.. «الوطنية لحقوق الإنسان» تدين بشدة الاعتداءات على مراكز الاقتراع

انتخابات ليبيا
انتخابات ليبيا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مساء الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها بشدة حيال وقائع الاعتداءات المسلحة والأعمال التخريبية والإغلاق القسري التي تستهدف مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال اليومين الماضيين في مدن “الزاوية وتاجوراء والخمس وزليتن وعين زارة ومصراتة وغريان والزنتان ”.

وأعربت اللجنة، في بيانها، عن استغرابها حيال الصمت المريب من جانب وزارة الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وعدم صدور أي بيان من جانبهم يدين فيه ما تعرضت له المراكز الإنتخابية من أعمال عنف وعمليات تخريبية وإغلاق قسري .

وحمّلت اللجنة، وزير الداخلية، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما ترتب عن وقائع الاعتداءات المسلحة، والأعمال التخريبية والإغلاق القسري التي تستهدف مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال اليومين الماضيين.

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الوقائع المشار إليها في هذا البيان باعتبارها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وتعقب وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، مع ضمان محاسبة المسؤولين بوزارة الداخلية عن التقصير في أداء مهام عملهم الأمنية المناطه بهم في حماية وتأمين المراكز الإنتخابية والعاملين بها.

وجدّدت اللجنة التأكيد على أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإجرائها فى جو آمن وفي الموعد المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل.

وشددت اللجنة على أهمية أن تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم 24 ديسمبر وأن يتم الاعلان عنها في ذات الوقت، بما يكفل إنهاء المرحلة الانتقالية للبرلمان الحالي ومجلس الدولة، وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم (   2570 / لسنة 2021.م ).

الوطنية لحقوق الانسان
الوطنية لحقوق الانسان
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ليبيا مراكز الاقتراع اعتداءات مسلحة ادانه

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

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