مصادر لبنانية: استقالة وزير الإعلام اللبنانى ​جورج قرداحي​ واقعة حتما

أكدت مصادر سياسية لبنانية، اليوم الأربعاء، أن استقالة وزير الإعلام اللبنانى ​جورج قرداحي​ واقعة حتما واستبداله متاح.

وأوضحت المصادر أن أحد قيادات المردة بدأ يروج لذلك وأنه بديل للقرداحي، وفقا لم نقلته قناة الجديد.

من ناحيته، نفى وزير الإعلام اللبنانى، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن بيعه 419 عقارًا له وتحويل أمواله إلى الخارج.

وقال قرداحى فى بيانه، مساء الثلاثاء، إن هذا الخبر المفبرك والكاذب، يندرج في إطار الحملة المسعورة التي تستهدفه منذ فترة، مشددًا على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الفاعلين والمسيئين.