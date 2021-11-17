الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

مصادر لبنانية: استقالة وزير الإعلام اللبنانى ​جورج قرداحي​ واقعة حتما

جورج قرداحى
جورج قرداحى

أكدت مصادر سياسية لبنانية، اليوم الأربعاء، أن استقالة وزير الإعلام اللبنانى ​جورج قرداحي​ واقعة حتما واستبداله متاح.

وأوضحت المصادر أن أحد قيادات المردة بدأ يروج لذلك وأنه بديل للقرداحي، وفقا لم نقلته قناة الجديد.

من ناحيته، نفى وزير الإعلام اللبنانى، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن بيعه 419 عقارًا له وتحويل أمواله إلى الخارج.

وقال قرداحى فى بيانه، مساء الثلاثاء، إن هذا الخبر المفبرك والكاذب، يندرج في إطار الحملة المسعورة التي تستهدفه منذ فترة، مشددًا على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الفاعلين والمسيئين.

لبنان وزير الاعلام اللبنانى استقالة قرداحى مصادر لبنانية قيادات المردة

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