حريق في مستشفى بشبيش بالغربية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، فى السيطرة على حريق نشب فى مخلفات حديقة مستشفى بشبيش بدائرة مركز المحلة فى محافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ من الأهالي، بانبعاث دخان كثيف من داخل حديقة مستشفى بشبيش وتصاعد ألسنة النيران منه.

انتقلت على الفور، الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين من المعاينة الأولية أن حريقًا نشب في أكوام من البوص والهيش في حديقة المستشفى، وتمت السيطرة عليها وإخماد النيران دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فيما بدأت النيابة التحقيق في الواقعة، وأمرت بندب الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق لمعرفة أسباب نشوبه.

