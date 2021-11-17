سنة مع إيقاف التنفيذ لزوج متهم بهتك عرض زوجته فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية الدائرة الثانية، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة ‏عام مع إيقاف التنفيذ لزوج لاتهامه بهتك عرض زوجته بعد اتهامه بقيد يديها وقدميها بالحبال ‏لمواقعتها من الدبر بعد رفضها، بعدما حضرت الزوجة جلسة المحاكمة وطلبت من هيئة ‏المحكمة استخدام الرأفة مع المتهم حفاظا على سمعة طفلتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف إسماعيل، رئيس المحكمة وعضوية المستشار ‏وسام ماهر السيد، والمستشار عبدالله عبدالله مطاوع، والمستشار السيد عبده محمد منصور وأمانة ‏سر كل من: محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب.

‏أحداث الواقعة:

وتعود أحداث القضية عندما تبلغ إلي مأمور مركز شرطة الستامونى التابع لمديرية أمن الدقهلية، ‏في غضون عام 2021 ببلاغ "أ. م."، 21 سنة ربة منزل ببلاغ ضد زوجها "إ. ي. ن "‏‏24 سنة عامل عادى ومقيمان بدائرة مركز الستاموني، واتهمت زوجها بهتك عرضها عن ‏طريق تقييد يديها ورجليها بالحبال في محاول منه لمواقعتها من الدبر وهو ما رفضته الزوجة.‏

وأكدت الزوجة اتهامها لزوجها في تحقيقات النيابة العامة، إلا أنها طلبت الطلاق فيما بعد وتم ‏الطلاق، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.‏

وأمر المستشار حسام معجوز، المحامي العام الأول نيابات شمال الدقهلية، بإحالة ‏الزوج المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته بالمواد الواردة في أمر الإحالة بعد توجيه ‏اتهامات له بهتك عرض زوجته، وحيازة حبل بدون داعي قانوني.