سنة مع إيقاف التنفيذ لزوج متهم بهتك عرض زوجته فى الدقهلية
قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية الدائرة الثانية، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لزوج لاتهامه بهتك عرض زوجته بعد اتهامه بقيد يديها وقدميها بالحبال لمواقعتها من الدبر بعد رفضها، بعدما حضرت الزوجة جلسة المحاكمة وطلبت من هيئة المحكمة استخدام الرأفة مع المتهم حفاظا على سمعة طفلتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف إسماعيل، رئيس المحكمة وعضوية المستشار وسام ماهر السيد، والمستشار عبدالله عبدالله مطاوع، والمستشار السيد عبده محمد منصور وأمانة سر كل من: محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب.
أحداث الواقعة:
وتعود أحداث القضية عندما تبلغ إلي مأمور مركز شرطة الستامونى التابع لمديرية أمن الدقهلية، في غضون عام 2021 ببلاغ "أ. م."، 21 سنة ربة منزل ببلاغ ضد زوجها "إ. ي. ن "24 سنة عامل عادى ومقيمان بدائرة مركز الستاموني، واتهمت زوجها بهتك عرضها عن طريق تقييد يديها ورجليها بالحبال في محاول منه لمواقعتها من الدبر وهو ما رفضته الزوجة.
وأكدت الزوجة اتهامها لزوجها في تحقيقات النيابة العامة، إلا أنها طلبت الطلاق فيما بعد وتم الطلاق، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.
وأمر المستشار حسام معجوز، المحامي العام الأول نيابات شمال الدقهلية، بإحالة الزوج المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته بالمواد الواردة في أمر الإحالة بعد توجيه اتهامات له بهتك عرض زوجته، وحيازة حبل بدون داعي قانوني.