التحقيق في إصابة شخصين بمشاجرة بالرصاص في المرج

تباشر النيابة العامة بالمرج، تحقيقات موسعة في إصابة شخصان في مشاجرة بالرصاص والسلاح الأبيض بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله كلاً من طرف أول سائق "توك توك" ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، مصاب بطلق نارى بالجسم ، وطرف ثان أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعى بالجسم، على إثر ادعاء مشاجرة فيما بينهما بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد الطرف الأول أسفل سكن الطرف الثانى لزيارة أحد أقاربه حدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى بإستخدام سلاح أبيض "سكين " محدثاً إصابته ، مما أثار حفيظة الطرف الثانى فقام بإحضار سلاح نارى" فرد خرطوش " من الشقة سكنه ، وقام بإطلاق عيار نارى تجاه الطرف الأول محدثاً إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أضاف الطرف الأول بتخلصه من السلاح الأبيض المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام كما تم بإرشاد الطرف الثانى ضبط السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة - طلقة فارغة من ذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.