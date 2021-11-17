الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو استغاثة مواطن من انتشار تجارة المخدرات في بهتيم

اللواء محسن شعبان
اللواء محسن شعبان

قالت وزارة الداخلية إنه بالنسبة لما نشره أحد الحسابات الشخصية عبر إحدى المجموعات على موقع "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو تضمن استغاثة من انتشار الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة البيضاء بشارع جرس خليل بمنطقة بهتيم بالقليوبية، زاعماً قيام شخص خارج على القانون بحمل سلاح نارى فرد خرطوش وترويع أهالى المنطقة. 

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلاً من (عاطل ، مبيض محارة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة) بسبب خلافات الجيرة ، وقيام الأول بإطلاق عيار نارى فى الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته ، ولم يتلقى القسم ثمة بلاغات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محسن شعبان مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، من ضبط الأول ، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع وباستدعاء الثانى.. قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الأول قام على إثرها الأول بإحضار سلاح نارى (فرد خرطوش) وإطلاق عيار نارى فى الهواء (دون حدوث إصابات) وتدخل الأهالى بالمنطقة وتم التصالح والتراضى فيما بينهما دون تحرير ثمة محاضر بهذا الشأن.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وتقوم الأجهزة الأمنية بمواصلة جهودها بالمنطقة المشار إليها بفرض حالة الاستقرار الأمنى، حيث أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط العديد من القضايا وكميات متنوعة من المواد المخدرة . 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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