دنيا عبد العزيز عن حكاية «90 يوم»: تناقش قضايا حقيقية وهامة

تصدرت حكاية 90 يوم، من الموسم الثاني لمسلسل ورا كل باب، محركات البحث الأكثر شهرة عبر موقع "جوجل"، وكانت أحداث الحكاية تدور حول زوج وزوجته قررا الانفصال بسبب المشاكل التي تحدث بينهما وتكون ضحيتها ابنتهما، وعناد كل طرف أمام الآخر بعد الطلاق.

ومسلسل "ورا كل باب" يتكون من حكايات منفصلة، كل حكاية تعرض في 5 حلقات، وعرض الموسم الأول منه قبل شهر رمضان 2021، والموسم الثاني عرض منه حكايات منها "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب" و"قلب مفتوح" و"ماريونت".

ولعبت الفنانة دنيا عبد العزيز، دور زوجة الفنان نضال الشافعي في الحكاية، متابعًة: "اتبسطت جدًا بالعمل مع الشاطر والموهوب نضال، والحمد لله كان بينا كمياء، وحاولنا نوصل رسالتنا للناس".

وتابعت عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "الحمد لله على نجاح الحكاية بهذا الشكل الكبير من خلال السوشيال ميديا، والنجاح جاء من التعامل مع طاقم عمل متميز جدًا، والتعاون بينا الناس شافته على أرض الواقع وحسوا به من خلال المشاهد، كنّا بنتعامل على أننا أسرة واحدة فعلًا".

وأكدت الفنانة دنيا عبد العزيز، أنها وافقت على العمل بعد ترشيح المخرج أحمد صالح لها، لأن الهدف من الحكاية هو توعية الناس، بعرض المشكلة التي تحدث داخل أغلب البيوت المصرية، في محاولة منّا لطرح الحل الخاص بالمشكلة، وهو الابتعاد عن العند والعصبية والحب الأناني.

حكاية 90 يوم

تصدرت حكاية «٩٠ يوم»، ضمن الموسم الثاني من مسلسل «ورا كل باب»، قائمة الأكثر تداولًا في محركات البحث، والحكاية بطولة كلٍ من نضال الشافعي ودنيا عبد العزيز وأحمد رفعت وهشام إسماعيل وميمي جمال وأحمد حلاوة وعفاف رشاد، وهي تأليف ميرنا الفقى، وإخراج أحمد صالح.

عرض «ورا كل باب» قبل شهر رمضان الماضي 5 حكايات، الأولى بعنوان «مالناش إلا بعض» بطولة صابرين، والثانية «يوم من الأيام» بطولة أحمد خليل، ويوسف عثمان، والثالثة «شنطة سفر» بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة «أيامنا الحلوة» بطولة محسن محيي الدين، ومنى عبد الغني، والخامسة «ورقة ضغط» بطولة فتحي عبد الوهاب، ورشا مهدي.