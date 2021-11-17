الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات الثانية عالميًا فى تصنيف الدول الأكثر أمانًا

محمد بن زايد
محمد بن زايد

صنفت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا بأنها البلد الأكثر أمانا في العالم، عندما يتعلق الأمر بتجول الناس بمفردهم في الشوارع، وفقا لتصنيف دولى مرموق.

ووصلت نسبة من يشعرون بالأمن عندما يتجولون لوحدهم في شوارع دولة الإمارات إلى 95%، ثم جاءت النرويج في المرتبة الثانية بنسبة تناهز 93%.

ووفقا للتصنيف تبوأت دولة الإمارات المرتبة الثانية في مؤشر أكثر بلدان العالم أمانا، وفقا لتقرير غالوب للأمن والنظام 2021، ولم تتقدم على دولة الإمارات سوى النرويج.

فيما جاءت الصين في المرتبة الثالثة، من حيث الأمان، ثم سويسرا وفنلندا وآيسلندا، في المراكز التالية، وسط حضور لافت للدول الإسكندنافية التي دأبت على تسجيل أعلى مستويات التنمية البشرية في العالم.

الإمارات تصنيف غالوب الأمان النرويج الصين

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