بغداد: العراقيون على الحدود البيلاروسية يتعرضون لأقسى أنواع التعامل

حذرت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو، اليوم الأربعاء، من أن العراقيين المتواجدين على الحدود البيلاروسية يتعرضون لأقسى أنواع التعامل.

وذكر بيان لوزارة الهجرة العراقية، أن "الوزيرة استقبلت سفير الاتحاد الأوروبي فيلا فاريولا والوفد المرافق له، في مقر الوزارة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات وسبل تطويرها، ومناقشة قضية المواطنين العراقيين العالقين في عدد من الدول الاوروبية، لاسيما المتواجدين على الحدود البيلاروسية، والمعاناة التي تواجههم اثناء الهجرة غير الشرعية".

وأكدت وزيرة الهجرة العراقية وفقا للبيان أن "الصراع السياسي بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا يقع ضحيته العراقيون المتواجدون على الحدود، والذين يتعرضون لأقسى أنواع التعامل البعيد عن المعايير الانسانية والدولية".

وشددت جابرو على ضرورة "تعاون الوزارة والاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذا الملف بشكل إنساني وإيجاد حلول جدية بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية".

وتابعت أن "الحكومة أوقفت جميع الرحلات المباشرة الى بيلاروسيا حفاظاً على سلامة العوائل العراقية التي قد تقع ضحية لجشع المهربين"، مجددة في الوقت ذاته رفضها للعودة القسرية لجميع العراقيين في الخارج.

من جانبه، أثنى سفير الاتحاد الأوروبي، على الجهود المبذولة من قبل الوزارة بشكل خاص والحكومة العراقية بشكل عام في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية إلى مدن أوروبا، والاجراءات المتخذة لإعادة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية، مبدياً رفضه لاستخدام العنف ضدهم.