الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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سياسي

«الخطة والموازنة بالبرلمان» توصي هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي بأسعار مناسبة

الدكتور فخرى الفقى
الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، والإسراع في تنفيذ أغراض قرض تنمية الصعيد وفقًا لدور الهيئة. 

وقال الفقي، خلال الاجتماع، إنه يتمنى في المستقبل أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، وبسرعة ووفقًا للدور.

ومن جانبه استعرض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، توصية اللجنة، قائلا: "نظرا لوجود العديد من الاختلافات في الأرقام المثبتة في قائمة المركز المالي الواردة للمجلس وبين الأرقام التي عرضت اليوم في الاجتماع.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية وهيئة التنمية الصناعية لمراجعة الأرقام، وتقديم تقرير مفصل عن الاختلافات الواردة بالأرقام وإفادة اللجنة بذلك خلال أسبوع، بالإضافة إلى موافاة اللجنة بخطاب عن القرض".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي 2020/2021، بحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية.

واستعرض ممثلو هيئة التنمية الصناعية نتائج الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2020/2021، وناقشتهم اللجنة في بعض الملاحظات.

وكان تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج بطلب إحاطة طبقًا للائحة المجلس الداخلية ضد الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة بسبب وقف دخول الحالات المستحقة للحجز بالأقسام الداخلي على نفقة الدولة بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج وذلك بعد رفض المجالس الطبية التعامل مع ذلك إلا في الحالات المستحقة للعناية المركزة فقط مما سيؤدي إلى تكبد المرضى عناء دفع مصاريف إقامتهم الداخلية عند تلقي العلاج والخدمة الطبية بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج.

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