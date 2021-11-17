الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض «التجارة البينية الإفريقية» بمدينة دربان

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي

تشارك وزارة الإنتاج الحربي في معرض "التجارة البينية الأفريقية" والذي يعقد خلال الفترة من 14 إلى 22 نوفمبر الجاري بمدينة دربان بجنوب أفريقيا.

يستهدف المعرض توفير منصة فريدة لإيجاد آلية متطورة لتبادل معلومات التجارة والاستثمار والسوق بين أصحاب الأعمال والمستثمرين والصناع من مختلف الدول الأفريقية لدعم زيادة التجارة الأفريقية البينية إلى جانب مناقشة الحلول الخاصة بالتحديات التي تؤثر على التجارة والاستثمارات بين البلدان الأفريقية.

وتشارك بالمعرض عدد من شركات الإنتاج الحربي وهي: (حلوان للمسبوكات، شبرا للصناعات الهندسية، حلوان للصناعات غير الحديدية، حلوان للصناعات الهندسية، بنها للصناعات الإلكترونية، حلوان للأجهزة المعدنية)، وذلك من خلال عرض مواد دعائية وفيلمية عن أبرز منتجاتها التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية.

وكان قد قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بتفقد الجناحين المصري والإماراتي في معرض "إكسبو 2020 دبي" والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجاء ذلك على هامش زيارته للإمارات للمشاركة في معرض "دبي للطيران 2021".

قام الوزير "مرسي" بالإطلاع على كافة المعروضات بالجناحين المصري والإماراتي والاستماع لشرح العارضين، وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالجناح المصري بالمعرض وتميزه وظهوره بالشكل الذي يعكس الحضارة المصرية العريقة وفي نفس الوقت يعبر عن التطور الهائل الذي تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة ومقومات مصر الطبيعية والسياحية والصناعية في الوقت الحالي فضلاً عما يُتيحه من عرض لفرص الاستثمار، كما أشاد بالجناح الإماراتي الذي يقدم فكرة شاملة عن الثقافة الإماراتية ويعكس الأهداف الطموحة للدولة الإماراتية والتطور السريع الذي تشهده على كافة المستويات.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن زيارة الوزير "مرسي" لمعرضيّ "إكسبو 2020" و"دبي للطيران 2021" تؤكد على عمق علاقات التعاون بين البلدين والتكامل في المجالات كافة، لافتاً إلى أن وزير الدولة للإنتاج الحربي أكد خلال تفقده للجناح المصري أنه عكس مكانة وثقل جمهورية مصر العربية على المستويين الإقليمي والعالمي وأن تصميم الجناح الإماراتي تميز بالابتكار والحداثة ويعكس إنجازات الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها التنموية.

الافريقي الانتاج الحربى جنوب أفريقيا الدول الافريقية التجارة البينية

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