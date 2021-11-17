غدًا.. مساهمو «مصر الجديدة» يناقشون «تحويل الأصول»

تعقد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، الجمعية العامة غير العادية.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية العمومية، تحويل الأصل غير المتداول (بنك قناة السويس - شارع بغداد) إلى أصل متداول، وتحويل الحصر المعروض للحالات المماثلة بالأصول غير المتداولة إلى أصول متداولة.

وتناقش الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في اليوم ذاته، النظر في التوزيعات على المساهمين، وإقرار المركز المالي والحسابات التحليلية وتقرير مجلس الإدارة عن عام 2020-2021.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أرباحًا بلغت 180.15 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 365.55 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي، إلى 574.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.099 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020.