الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

رئيس هيئة الجودة: التعليم يشهد نقلة نوعية ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية

محافظ الدقهليه
محافظ الدقهليه

استقبل محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار  بمكتبه صباح اليوم، الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الهيئة ‏لمتابعة مؤسسات التعليم والوقوف على مدى استمرار تلك المؤسسات في انتهاج معايير الجودة ومتطلباتها وقدراتها على تطوير نظام العمل بها و مواكبة المعايير القياسية في مختلف نظم التعليم.  بحث الجانبان العمل على تشجيع  كل مؤسسات التعليم  على الالتزام بكافة معايير الجودة من خلال نشر الوعي بثقافة الجودة والاعتماد . 

وأعربت الدكتورة يوهانسن عيد خلال لقائها بالسيد محافظ الدقهلية عن تقديرها للتعاون البناء بين هيئة جودة التعليم ومحافظة الدقهلية بما يحقق التطلع المشترك لتحقيق رؤية مصر 2030 والوصول بنسب اعتماد مؤسسات التعليم بالمحافظة للمعدل المأمول والمخطط له ..وابدت رئيس هيئة جودة التعليم استعداد الهيئة لتقديم كل وسائل وسبل الدعم الفني لمؤسسات التعليم بالدقهلية ، وسائر محافظات مصر تشجيعا للجميع على التقدم للاعتماد ،  بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير التي ترتقي بمنظومة التعليم في مصر . 

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد عقب لقائها محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار ، بأن هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد ، تعمل وفقا لخطة تستهدف زيادة معدلات الاعتماد التي تتلاءم مع الدعم الكبير وغير المسبوق للتعليم في مصر من قبل القيادة السياسية ، مؤكدة على دور الهيئة الرئيسي في  دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي الذي يساعد على استدامة التطور النوعي للتعليم باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية والتطور .

وعقب لقائها معالي محافظ الدقهلية، قامت رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد  الدكتورة يوهانسن عيد بزيارة لجامعة المنصورة، وكان في استقبالها رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط ونواب رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس .

وفي لقاء موسع مع رئيس وقيادات الجامعة، استعرضت الدكتورة يوهانسن عيد خطط الهيئة للدفع بعمليات الاعتماد انطلاقا من التطور الملموس الذي يشهده قطاع التعليم الجامعي في مصر .وقدمت الدكتورة يوهانسن عيد عرضا لمراحل الاعتماد وأوجه الدعم الذي تقدمه الهيئة لمساعدة مؤسسات التعليم على جاهزية التقدم للاعتماد . وفي ختام اللقاء الموسع أعربت الدكتورة يوهانسن عيد عن تقديرها لرئيس الجامعة وأعضاء هيئات التدريس، ولكل العاملين بالجامعة . 

وقالت عيد إن جامعة المنصورة تعد واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي في مصر ، التي تمثل وجها مشرفا اقليميا ودوليا بما تحققه من تطور على كافة المستويات .  وأشارت الدكتوره يوهانسن عيد إلى أن التعليم العالى في مصر يشهد نقلة نوعية حقيقية ، يدل عليها تنامي عدد الجامعات الحكومية والخاصة، وتطور التخصصات وبرامج التعليم ، والحضور الدولي بالكثير من الأنشطة والمؤتمرات والدوريات العلمية . 

واختتمت عيد تصريحاتها بالتأكيد على أن الاعتراف الدولى من قبل هيئات ومنظمات مرموقة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هو بحد ذاته تكريم وتقدير للكثير من مؤسسات التعليم التى حصلت على اعتماد الهيئة والتي هي في طريقها للحصول على الاعتماد.

جامعة المنصورة جامعة الجامعات على التزام تعليم محافظ الدقهلية دعم مؤتمرات طره وسائل قلة عدة للحصول

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وائل لطفي

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