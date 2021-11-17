الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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منوعات

اتحاد الإذاعات العربية يوقع مع موريتانيا اتفاقية فى البث الإذاعى والتلفزيونى.. اليوم

اتحاد الإذاعات العربية
اتحاد الإذاعات العربية يوقع مع موريتانيا اتفاقية

يوقع المدير العام لاتحاد الإذاعات العربية السيد عبد الرحيم سليمان، اليوم الأربعاء، في نواكشوط، اتفاقية في مجال البث الإذاعي والتلفزي مع الجانب الموريتاني.

كان مدير الإذاعات العربية قد بحث مع مسؤولي الإعلام الموريتاني مواضيع التعاون بين الهيئة والمؤسسات الإعلامية العمومية في موريتانيا خاصة في مجل التدريب والتكوين وآفاق التعاون والشراكة القائمة بين الهيئة العربية ووسائل الإعلام الموريتانية، وسبل تعزيزها إلى جانب عقد لقاء مع وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي.

وتفقد المدير العام للإذاعات العربية في السلطة العليا للإعلام مكتب التحكم المكلف بمتابعة ما تبثه القنوات والإذاعات في موريتانيا، وبعض الوسائل الإعلامية الأجنبية، التي تتم متابعتها محليًا.

نواكشوط البث الإذاعي والتلفزيوني موريتانيا اتحاد الإذاعات العربية

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