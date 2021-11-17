بطلة العالم للسباحة دينا طارق تتالق بفستان زفاف بملتقى «أولادنا» (صور)

تألقت أيقونة الرياضة لذوى الهمم دينا طارق، بطلة العالم فى السباحة والجمباز وكرة تنس الأرضى، بفستان زفاف من تصميم الفنان العالمي هاني البحيري، خلال الاحتفال بزفافها على "محمود"، ضمن فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لملتقى مؤسسة "أولادنا" التي أقميت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

حفل زفاف دينا طارق

حفل زفاف دينا طارق

وحرص البحيري وعدد كبير من الحضور من نجوم الفن والإعلام على مشاركة العروسين الاحتفال بالزفاف مع وعد من البحيري بتبني العروس خلال تمثيلها التشريف لاسم مصر بمختلف المحافل الدولية والمحلية، بالإضافة إلى سعادته التي لا توصف بقدرته على رسم أجمل ابتسامة للعروس وهي فرحتها بفستانها والتي هي أعلى درجات السعادة التي لا تقدر بثمن بالنسبة له.

حفل زفاف دينا طارق

حفل زفاف دينا طارق

حفل زفاف دينا طارق



وأحيت النجمة الكبيرة سميرة سعيد حفل افتتاح الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، حيث قدمت بصحبة ذوى القدرات الخاصة أغنية "أرض الأحلام" كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو مصطفى.

سميرة سعيد



يقام الملتقي هذا العام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا" ويجمع بين مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة.

سميرة سعيد



الحفل أخرجه الفنان وليد عوني، بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم ووزير السياحة والآثار د. خالد العناني ووزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة أولادنا والذي يتكون من الدكتور أشرف رضا، واللواء أحمد حمدي ورانيا حمودة، وريم عبد المجيد وريم حمودة، وفايزة هنداوي، والدكتورة ميرفت أبو عوف، والمنتج محسن علم الدين والموسيقار نبيل علي ماهر.

وزيرة الثقافة



كان ضمن الحضور من نجوم الفن رانيا فريد شوقي، هالة صدقي، الموسيقار هاني شنودة والمخرجين عمر عبد العزيز، هشام سليمان وأحمد صقر وأشرف فايق، بالإضافة إلى الاعلاميين محمد الغيطي، منى سراج، بوسي شلبي، وعدد كبير من أسر ذوى القدرات الخاصة.

هالة صدقي وبوسي شلبي



جاء حفل الافتتاح بشكل غير تقليدي، حيث كان على شكل قصة، كتب لها السيناريو الشاعر عبد الله حسن وقام الإعلامي شريف مدكور بدور الراوي، وبدأ الحفل بأغنية "هنا هنا في بلدنا" للمطربة رباب ناجي، بمشاركة برنس سامو بالطبلة الأفريقي.

شريف مدكور



تبع ذلك كلمة ترحيب من شريف مدكور، قبل عرض فيلم تسجيلي عن الدورات السابقة للملتقى وإنجازات المؤسسة في مجال دمج "ذوي القدرات الخاصة"، ثم تم تكريم كل من اسم الفنانة إيفلين بوريه، الدكتور أحمد مرسي ومنير غبور من مصر، ومن فلسطين "حنين أبو غوش" و من السعودية "عبد الله بالنعمه"، ومن جنوب أفريقيا "Zain Bulbulia".

شريف مدكور



ثم صعد أعضاء لجان التحكيم إلى المسرح، وتتكون من لجنة إبداعات أولادنا في الاستعراض والموسيقى والغناء برئاسة المخرج هشام عطوة، ولجنة إبداعات أولادنا في السينما والشعر والغناء برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، ولجنة إبداعات أولادنا في الفنون التشكيليه والحرف اليدوية برئاسة د.أشرف رضا.

جاء بعد ذلك ذلك تقديم فقرة بيتر بان، التي قدمها الطفل زين، وفقرة الأراجوز، تلتها فقرة قدمتها فرقة صينية، وقدم مينا فقرة عزف على بيانو أرضي بقدمية أثار إعجاب الجمهور، بعد ذلك قدمت الفرقة الكينية - فقرة استعراضية okto trape Kenya.



ثم ألقى الشاعر عبد الله حسن مع شاعر من ذوي القدرات الخاصة قصيدة بعنوان "أرض الأحلام"، بعدها عرض فيلم عن مصر القديمة والحديثة والإنجازات ولقطات للعشوائيات قبل وبعد التجديد، مع استعراض واسع لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال التنمية والمعمار والزراعة والصناعة، يصحبه مقتطفات صوتية لبعض خطاباته، ومشاهد من التحام قوى الشعب مع الرئيس، ومجهوداته في تحويل مصر إلى أرض الأحلام.

ثم قدمت الفنانة رباب أغنية "مفروشة بالحنة" مع مجموعة من "أولادنا"، ثم ظهرت الفنانة سميرة سعيد من بين الجنيات الجميلة بأجنحة بيضاء، وقدمت أغنية "جهاز تسجيل" بمصاحبة مجموعة من ذوي القدرات الخاصة.

بعد ذلك ظهرت صورة الفنان سمير غانم على الشاشة يصحبها دخول الأطفال بملابس فطوطة، وجاء الختام على أغنية "أنستونا" بصوت الفنان الراحل سمير غانم وغناء جميع أفراد العرض.