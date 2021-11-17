الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سميحة أيوب عن كواليس «تيتة رهيبة»: تركت هنيدى مع الكلاب بالغرفة

سميحة أيوب
سميحة أيوب

قالت الفنانة سميحة أيوب، إنها تحب العمل مع النجوم الشباب، وذلك لأن لديها مخزون تريد إعطاءه لهم وأن تعلمهم الصبر، مؤكدة أنها تشعر أنها مثلهم ومن سنهم.

وقالت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc": "حالة التوقف حدثت لي مع السينما لأنه كان يوزع علي أدوار لا أحبها أيامنا كانت السينما ناس شريرة وناس طيبة، ويوجد صراع بينهما، وكنت أعمل على مضض حتى أصرف على المسرح، وبعد عملي في التلفزيون ابتعدت عن السينما 18 سنة".

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