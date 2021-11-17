«العربية للإعلام الرقمي» تدعو الدول العربية لتعزيز قيم التسامح ونبذ أفكار التطرف

دعت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان الدول العربية إلى ضرورة دعم وتعزيز قيم التسامح الواردة في إعلان مبادئ بشأن التسامح الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 نوفمبر 1995 باعتباره الطريق الملائم لممارسة ايجابية لحقوق الإنسان والمواطنة بين الأفراد داخل المجتمعات، يأتي ذلك في إطار الاهتمام بالاحتفال باليوم العالمي للتسامح والذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس عشر من نوفمبر من كل عام.

ودعت الشبكة العربية في بيان لها الحفاظ على التواصل مع الآخر، وذلك لقدرته على نبذ العنف والتعصب والكراهية والتمييز والتطرف الديني والإرهاب المنتشر في أرجاء العالم في ظل انتشار الصراعات والنزاعات التي تواجهها دول العالم سواء من خلال بث خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي أو من انتشار الحركات الارهابية المتطرفة التي تهدد امن واستقرار الأفراد والدول وتقف حائلًا أمام الممارسات الفعلية لحقوق الإنسان.

وقد نص الميثاق على أن التسامح على مستوى الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية، وهو يقتضي أيضًا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز، فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلي الإحباط والعدوانية والتعصب.

ودعا دول العالم إلى التوقيع على الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن حقوق الإنسان، وأن تصوغ عند الضرورة تشريعات جديدة لضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع وأفراده وأنه من الجوهري لتحقيق الوئام علي المستوي الدولي أن يلقي التعدد الثقافي الذي يميز الأسرة البشرية قبولًا واحترامًا من جانب الأفراد والجماعات والأمم، فبدون التسامح لا يمكن أن يكون هناك سلام، وبدون السلام لا يمكن أن تكون هناك تنمية أو ديمقراطية.

وأوضحت الشبكة العربية أن الميثاق يدعو الى تهميش الفئات المستضعفة، واستبعادها من المشاركة الاجتماعية والسياسية، وممارسة العنف والتمييز ضدها، وكما يؤكد الإعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري فإن "لجميع الأفراد والجماعات الحق في أن يكونوا مختلفين بعضهم عن بعض".

وترى الشبكة ان هناك أهمية متزايدة للاهتمام بتحسين إعداد المعلمين، والمناهج الدراسية، ومضامين الكتب المدرسية والدروس وغيرها من المواد التعليمية بما فيها التكنولوجيات التعليمية الجديدة بغية تنشئة مواطنين يقظين ومسؤولين منفتحين على ثقافات الآخرين، يقدرون الحرية حق قدرها، ويحترمون كرامة الإنسان والفروق بين البشر، وقادرين على درء النزاعات أو علي حلها بوسائل غير عنيفة وقادرين على مواجهة أفكار التيارات المتطرفة ونبذها والابتعاد عن مجالات تأثيرها وهو ما يستدعي أيضًا أن يكون هناك تعاون دولي في مجال مكافحة نشر الأفكار المتطرفة والعنيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشبكة على أن التسامح لا يعني التساهل في القيم الوطنية المستقرة في المجتمعات العربية بل هو احترام وتقدير للتنوع الغني في ثقافات الدول العربية وأشكال التعبير المختلفة ، فالتسامح يعترف بحقوق الإنسان العالمية وبالحريات الأساسية للآخرين. وبما أن الناس متنوعون بطبيعتهم فالتسامح قادر على ضمان بقاء المجتمعات المختلطة في كل منطقة من العالم.

وطالبت الشبكة بضرورة التعاون من قبل الدول ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الممارسات والإجراءات التي من شأنها أن تعلي من قيم التسامح داخل المجتمعات سواء من خلال إنفاذ وسن القوانيين من قبل الدولة التي تواجه التعصب والتمييز والتنمر ضد الاخرين ومواجهة المحرضون علي الكراهية، بالاضافة إلى مساهمة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في نشر الوعي بأهمية التسامح ونبذ الكراهية واحترام معتقدات الآخرين وثقافاتهم وتقبل الآخر، والتركيز على تعليم الأطفال أهمية التسامح التي تحقق مبدأ التنوع والاندماج داخل المجتمعات وتدعم التفاهم المتبادل بين الثقافات والشعوب وبما يتفق مع المواثيق والإعلانات والمعاهدات الحقوقية الدولية ومنها، الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز والتعصب، والإعلان المتعلق بالتدابير الرامية الي القضاء علي الارهاب الدولي وإعلان اليونسكو بشأن العنصرية، وما تضمنته المواثيق الدولية كميثاق الأمم المتحدة، والتركيز على الحق في احترام حرية الرأي والتعبير، وحرية المعتقد الديني والمساواة وعدم التمييز التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.