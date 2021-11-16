الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«واى فاى» مجانى بمحطة مصر.. أبرز أحداث وزارة النقل اليوم

قطار تحيا مصر
قطار تحيا مصر

شهدت وزارة النقل اليوم، نشاطًا كبيرًا، نرصده في التقرير التالي:
 وقعت شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية (إحدى شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذراع الاستثمارية لوزارة النقل) عقدًا مع شركة KMT بهدف توفير خدمة الإنترنت المجاني Wi-Fi داخل محطة رمسيس بجميع أرصفتها وساحاتها.

وتنطلق الخدمة رسميًا للجمهور في الأول من ديسمبر المقبل، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفي إطار المشروعات الجديدة، التي تتبناها الوزارة والتي تهدف إلى خدمة المواطن المصري.

شركة KMT هي شركة مصرية تأسست عام 2016 ونفذت بعض المشروعات الإعلامية في مرافق السكة الحديد ومترو أنفاق القاهرة الكبرى ذات طابع ثقافي خدمي. 

https://www.dostor.org/3627935
 


 

تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم بتعديل تركيب قطار 570/571 سياحي بورسعيد / الإسكندرية بعدد 3 عربات مكيفة و8 عربات محسنة (تحيا مصر) وبنفس جدوله الحالي.

كما تقوم بتعديل تركيب قطار 572/573 سياحي الإسكندرية / بورسعيد بعدد 3 عربات مكيفة و8 عربات محسنة (تحيا مصر) وبنفس جدوله الحالي.
 

https://www.dostor.org/3628231

قالت مصادر خاصة في وزارة النقل إن الوزارة حاليًا تتابع تلقي كافة العاملين بها للقاح كورونا، وذلك في كافة القطاعات التابعة لها وكذلك الشركات، حيث تم توفير اللقاح أسبوعيًا داخل الهيئة القومية للأنفاق وكذلك السكة الحديد والطرق والكباري.

وأوضحت المصادر في تصريحات للدستور أن توفير اللقاح يأتي ضمن تعليمات مجلس الوزراء بشأن توفير اللقاح لكافة العاملين.
 

https://www.dostor.org/3628137

قالت مصادر خاصة في هيئة السكك الحديدية إن حركة قطارات الوجه البحري تعمل بصورة طبيعية، وذلك عقب إزالة كل آثار حادث تصادم قطار رقم ٦٧٣ الذي وقع صباح اليوم.

وأوضحت المصادر في تصريحات، لـ«الدستور»، أن هناك متابعة لكل حركة القطارات وذلك للتعامل الفوري مع أي مشكلة تحدث في القطارات خلال سيرها، خاصة مع دخول فصل الشتاء وزيادة احتمالية وقوع مشاكل فنية بالقطارات نظرًا لهطول الأمطار.

https://www.dostor.org/3628168
 

واى فاى مجاني محطة وإجراء اللقاح تلقى وزارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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