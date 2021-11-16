وزير السياحة يشارك في حفل افتتاح «مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني»

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، منذ قليل، في حفل افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني والملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، الذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية وافتتحته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحافظ الفيوم، ورئيس المجلس القومي للمرأة.

وتقوم هذه الدورة على فكرة الدمج بين الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا" الذي يأتي هذا العام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا" ومهرجان الفنون والفولكلور الأفروصينى برئاسة الأستاذة سهير عبد القادر، وتستمر فعاليات الملتقى حتى ٢٢ نوفمبر الجاري ويتضمن العديد من الأنشطة الإبداعية والثقافية والسياحية.

وشهد الحفل عرض مسرحي غنائي، كما تم تكريم العديد من الرموز الإبداعية التي جسدت معاني التحدي والإصرار وهم "زين بولبوليا من جنوب أفريقيا عن نجاحه الفنى كرمز من رموز ذوى القدرات الخاصة، والفلسطينية حنين أبو غوش عن دورها في نشر صورة إيجابية عن ذوى القدرات الخاصة، والسعودى عبد الله بانعمة كرمز ناجح من رموز ذوى القدرات الخاصة ومبادرته "برنامج العمرة" لأولادنا وذويهم، ومركز الشارقة للخدمات الإنسانية عن دوره فى تنمية ذوى القدرات الخاصة، إلى جانب منير غبور عن دوره في إحياء رحلة العائلة المقدسة، والدكتور أحمد مرسي عن دوره في نشر وتوثيق التراث المصري، واسم الراحلة ايفلين بوريه عن مساهمتها في إحياء صناعة الفخار في قرية تونس بالفيوم.

ويشارك في الملتقى هذا العام 32 دولة من مختلف دول العالم من بينهم مصر، كما يُقام بالتعاون مع عدة وزارات، وهي “السياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب المجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصينى، والمركز الثقافي الروسي”.

