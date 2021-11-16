الإمارات وصربيا توسعان نطاق التعاون فى مجال الفضاء

بحثت الإمارات وصربيا توسيع نطاق التعاون في مجال الفضاء، وتشجيع استخدام بيانات الأقمار الصناعية لمجموعة متنوعة من الأغراض بدءا من مراقبة التغير المناخي، ووصولا إلى خلق فرص عمل.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء عقدت اجتماعا مع الدكتور نيناد بوبوفيتش وزير الابتكار والتطوير التكنولوجي الصربي، على هامش معرض دبي للطيران 2021، واستعرضا التعاون على صعيد قطاع التعليم ومراكز البحث، والجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ عبر تقنيات وتطبيقات الفضاء.

كما تم التطرق إلى إعطاء الأولوية للأمن الغذائي وجهود البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية من بين التطورات التكنولوجية الأخرى للثورة الصناعية الرابعة مثل التصنيع الذكي والروبوتات، إلى جانب آخر مستجدات مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، إذ يدور المسبار حاليا حول الكوكب الأحمر ويجمع بيانات علمية غير مسبوقة ويسجل ملاحظات متقدمة ويقدم رؤى جديدة حول الغلاف الجوي للمريخ.