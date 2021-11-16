«محافظ البحيرة» يتابع استعدادات الوحدات المحلية لمواجهة تقلبات الطقس

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن رفع درجة الإستعداد لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بإستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار ۲٤ ساعة؛ لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

يأتى ذلك عقب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية بداية من مساء الثلاثاء، وحتى الساعات الأولى من غدٍ الأربعاء وموجة أخرى تكون فيها الأمطار من متوسطة إلى غزيرة من مساء الجمعة وحتى يوم الأحد القادم.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات "الكهرباء - مياة الشرب" ومسئولي الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف بضرورة الإلتزام بإتخاذ التدابير التالية: إلغاء كافة الأجازات واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة، وتجهيز كافة المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة وبالمشاركة المجتمعية مع كافة الشركات لمواجهة الطوارئ ومتابعة جاهزية كافة المعدات.

كما نبه محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لأعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسیب الترع والمصارف، مع متابعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، ومراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة .

كما أكد محافظ البحيرة على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال الرياح والأمطار، ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وسرعة اتخاذ إجراءات الصيانة حفاظأ على الأرواح والممتلكات، ومراجعة إنارة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر الغير آمنة وتلافي مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها تنسيقاً مع مديرية الطرق والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة كهرباء البحيرة

كذلك شدد على التأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعي والصرف الصحي والمستشفيات العامة، والتنبية على المواطنين من خلال المساجد والكنائس والصفحات الرسمية ومواقع التواصل الإجتماعي لأهمية توخي الحيطة والحذر أثناء تلك الفترة.

والتأكيد على كافة المدارس بعدم تواجد التلاميذ خارج أسوار المدارس أثناء اليوم الدراسي ودخولهم الفصول فور وصولهم والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات للمياة داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها وكذا أعلى أسطح المدارس والمباني الملحقة،و فصل التيار الكهربائى عن المدارس والمباني الملحقة أثناء اليوم الدراسي فى حالة الأمطار الغزيرة.