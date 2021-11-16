الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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فن

سمية الخشاب: أعشق الألوان الغامقة و«ملبن مصر» لقبى المفضل

سمية الخشاب
سمية الخشاب

أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها تعاقدت على عمل درامي جديد ستَقوم بالإفصاح عن اسمه النهائي خلال الفترة المقبلة.

وعن إطلالتها المختلفة والجريئة، قالت سمية لـ"الدستور":"أنا من هواة الاختلاف، وارتداء الملابس الملفتة للنظر والتي تكون ذات ألوان "فاقعة" لتظهر بشكل جريء، فاخَتياراتي في المقام الأول تعتمد على ما يليق بلون بشرتي وشكلي، كما أنني أختار ما أحبه ولا أقف عند أزياء معينة وثابتة، كذلك ألجأ إلى مصممي أزياء في بعض الأحيان في مساعدتي بمثل هذه الأمور" .

وحول اللقب المقرب لقلبها قالت:"أحب هذا الأمر كثيرًا، فهذا يظهر حجم القرب بيني وبين الجمهور ومن أكثر الأسماء التي أحببتها هى لقب "ملكة التريند" و"ملبن مصر"، فهذان اللّقبان أحببتهما بشكل غير طبيعي، وهذه الألقاب تجعلني أضحك كثيرًا، فجَمهوري من أطلق علىّ تلك الأسماء وهذا يدل على مقدار الحب بيننا، لذا فأنا أحب هذه الألقاب واحترمها كثيرًا" .

وكشفت سمية عن تفاصيل عديدة حول حياتها، وبالخصوص عن فترة المراهقة، وعن "أول حب" في حياتها.

وخلال مقابلة مع الفنان ماجد المصري ضمن برنامجه "بصراحة مع"، قالت سمية الخشاب: "أنا معشتش فترة مراهقتي، أنا عاوزة أعيشها، مامتي كانت بتخاف عليا أوي في سن المراهقة لدرجة أنها خايفة عليا كانت بتحبسني".

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