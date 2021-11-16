الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تقارير ومتابعات

جوائزه تصل لمليون جنيه.. 5 معلومات عن المشروع الوطنى للقراءة

المشروع الوطني للقراءة
المشروع الوطني للقراءة

في إطار توجيهات ودعم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالأنشطة الطلابية، عقدت الوزارة اجتماعًا لمناقشة تفاصيل المشروع الوطني للقراءة للعام الثاني، بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية؛ وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة.
وتم خلال الاجتماع عرض دليل المشروع للعام الثاني، والإجابة عن جميع الاستفسارات، وتم التوجيه بأهمية المشاركة في المشروع، وتحديد منسقي المشروع بكل المستويات.

كما تم التوجيه ببدء تسجيل الطلاب في المسابقة من خلال موقع المشروع الوطني للقراءة عن طريق المنسق المدرسي أخصائي المكتبات بكل مدرسة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع.

وفي السياق ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عنه:
- مؤسسة البحث العلمي (مصر- دبي) أطلقت المشروع الوطني للقراءة بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.
- مشروع مستدام لمدة 10 أعوام، يرتكز على 4 منافسات رئيسية، وهي: منافسة في القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب «الطالب المثقف»، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات على لقب «القارئ الماسي»، ومنافسة في القراءة للمعلمين على لقب «المعلم المثقف»، وأخيرًا منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب «المؤسسة التنويرية».
- يحصل أصحاب المراكز الأولى والثانية على جائزة قدرها مليون جنيه ونصف مليون جنيه، وتتدرج الجوائز الأخرى من ربع مليون إلى 100 ألف جنيه حتى تصل إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيارة لأكبر المكتبات في العالم.
- يسهم المشروع الوطني للقراءة في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج.
- يهدف لتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.

مستوى طريق الثقافة التعليم العالي الشباب والرياضة شباب وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التضامن الاجتماعي

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