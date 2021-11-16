انطلاق الدورى الرياضى لكليات جامعة عين شمس اليوم

نظم قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة، البطولة الرياضية دوري الكليات في ألعاب تنس الطاولة والسباحة وألعاب القوى ومصارعة الذراعين واللياقة البدنية ومهرجان المشي التي تقام بالملاعب والصالات الرياضية بمختلف كليات الجامعة.

وأسفرت مسابقة كرة السرعة التي أقيمت على مدار يومين عن فوز الطالب عادل شفيق كلية الهندسة بالمركز الأول، وفوز الطالب يحيى خالد كلية الهندسة بالمركز الثاني وفاز بالمركز الثالث الطالب كريم إيهاب كلية الطب، وعن نتائج مسابقة كرة السرعة للطالبات فازت بالمركز الأول الطالبة أميرة أمجد كلية طب الأسنان وبالمركز الثاني الطالبة دنيا سامح كلية الهندسة وحصلت على المركز الثالث الطالبة آية نبيل كلية الألسن.

أما عن مسابقة السباحة فأقيمت بحمام سباحة كلية البنات وأسفرت النتائج عن سباق ٥٠ م بفوز المركز الأول كريم حسين عطية كلية الألسن وبالمركز الثاني محمد عبده محمد كلية التجارة وبالمركز الثالث محمد مصطفى محمد كلية الحاسبات والمعلومات.



وفي سباق ١٠٠ م حرة، فاز بالمركز الأول الطالب سيف طارق رسلان بكلية التجارة وبالمركز الثاني الطالب أحمد خالد يسرى بكلية الهندسة وبالمركز الثالث فاز الطالب نور جمال عبدالناصر بكلية الحقوق.

وعن سباق ٢٠٠ م حرة فاز بالمركز الأول الطالب أحمد خالد يسرى بكلية الهندسة وفاز بالمركز الثاني الطالب أحمد علاء الدين محمد بكلية الطب، وفاز بالمركز الثالث الطالب يوسف خالد صلاح بكلية الحاسبات والمعلومات.



وعن سباق ٥٠ م فراشة فاز بالمركز الأول الطالب كريم حسين عطية كلية الألسن وفاز بالمركز الثاني الطالب محمد عبده محمد بكلية التجارة، وفاز بالمركز الثالث الطالب مروان تامر سلامة كلية طب الأسنان.

وفي سباق ٥٠ م صدر طلبة فاز بالمركز الأول محمد أشرف العجمي كلية التجارة وفاز بالمركز الثاني الطالب مروان صبحي محمد كلية الألسن وفاز بالمركز الثالث على علاء الدين محمد بكلية الألسن.

وفى سباق ١٠٠ م صدر فاز بالمركز الأول الطالب محمد أشرف العجمي بكلية التجارة وفاز بالمركز الثاني الطالب مروان صبحي محمد بكلية الألسن وفاز بالمركز الثالث الطالب على علاء الدين محمد بكلية الألسن.

وفي سباق ١٠٠ م ظهر فاز بالمركز الأول الطالب مصطفى عبده محمد بكلية الحقوق وفاز بالمركز الثاني الطالب محمد مجدي المتولي بكلية الطب وفاز بالمركز الثالث الطالب أحمد علاء الدين محمد كلية الطب.

وفى سباق ٥٠ م ظهر فاز بالمركز الأول الطالب سيف طارق رسلان كلية التجارة، وفاز بالمركز الثاني الطالب مصطفى عبده محمد بكلية الحقوق وفاز بالمركز الثالث الطالب محمد مصطفى محمد كلية الحاسبات والمعلومات.

أما عن سباق السباحة طالبات الذي أقيم على حمام سباحة كلية البنات وأسفرت نتائج سباق ٥٠ م حرة بفوز المركز الأول الطالبة فرح طارق كلية التجارة وفازت بالمركز الثاني الطالبة نوران جمال الدين السيد بكلية الطب وفازت بالمركز الثالث الطالبة فيروز أحمد بدوي بكلية التجارة.

وعن سباق ١٠٠ م حرة فازت الطالبة فرح طارق خطاب كلية التجارة بالمركز الأول وفازت بالمركز الثاني ناتالي مدحت سليمان كلية طب الأسنان وفازت بالمركز الثالث نوران جمال الدين السيد بكلية الطب.

وعن سباق ٥٠ م ظهر فاز بالمركز الأول الطالبة جوانا يوسف يحيي بكلية التجارة وفازت بالمركز الثاني الطالبة آمال حمدي السيد بكلية الألسن وفازت بالمركز الثالث ناتالي مدحت سليمان بكلية طب الأسنان.

وفى سباق ٥٠ م صدر فازت بالمركز الأول الطالبة آمال حمدي السيد بكلية الألسن وفاز بالمركز الثاني الطالبة جوانا يوسف يحيى بكلية التجارة وفازت بالمركز الثالث الطالبة فيروز أحمد البدري بكلية التجارة.