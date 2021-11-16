تحرير 195 محضر تمويني وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمنوفية

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملاتها التفتيشية للتأكد من ضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه تم تحرير (195) محضر تمويني بنطاق المحافظة تنوع ما بين (95) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة، وتحرير (100) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلي من الأسعار المقررة ووجود سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى.

وأشار وكيل وزارة التموين إن من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضر جنح ضد صاحب مطحن غلال بمدينة السادات لحيازته دقيق فاخر مدون عليه بيانات غير صحيحة وتم ضبط عدد 50 طن دقيق لعدم توافر الاشتراطات الصحية ، كما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مصنع كرتون بناحية شرانيس بمركز قويسنا لإدارته النشاط بدون ترخيص وتم ضبط طن غراء و4 طن ورق كرتون خام، فضلًا عن ضبط 1100 كرتونة منتج نهائي مدون عليها بيانات غير صحيحة، وتم تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد محل قطع غيار سيارات بناحية بندر شبين الكوم لحيازته قطع غيار مجهولة المصدر وتم ضبط عدد 100 طقم دواسة سيارة وعدد 300 جراب دريكسيون.

وفى ذات السياق تمكنت إدارة المجازر وتفتيش اللحوم التابعة لمديرية الطب البيطري بالمنوفية بالتنسيق مع الرقابة الإدارية ومديرية التموين من ضبط 210 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز الباجور، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لأعمال شئونها.