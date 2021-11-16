انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الثالثة لعام 2021م، لتحصين الماشية "الجاموس، والأبقار، والأغنام، والماعز"، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلاً عن ترقيم وتسجيل الماشية، والتي بدأت فعالياتها اليوم وتستمر حتى تحقق المستهدف منها.

أوضح الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة تبدأ أعمالها بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها، وتحصينها، للوقاية من الأمراض بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، من خلال 94 وحدة بيطرية.

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، مع استمرار الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.

وكشف مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، لافتًا إلى ضرورة تعاون كل الجهات المعنية، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة.

وتناشد محافظة الفيوم، مربي الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال أعمال الحملة بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، من أجل المحافظة على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، والعمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التى تهدف إلى التوعية والتعريف بأساليب التربية السليمة للماشية.

وواصلت محافظة الفيوم حملاتها المكبرة بمشاركة مديريات الطب البيطري والتموين والصحة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية، للمرور على محال بيع وعرض اللحوم بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من التزام منافذ بيع اللحوم بالأسعار المقررة للكيلو، بأقل من 140 جنيهًا، وعدم الذبح خارج المجازر الحكومية، لخطورته على الصحة العامة للمواطنين.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الحملات التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أمس الأحد، أسفرت عن تحرير 11 محضرًا بمدينة الفيوم ومركز يوسف الصديق، منها 3 محاضر بمدينة الفيوم تضمنت محضرين للبيع بأعلى من التسعيرة المقررة، ومحضر عرض لحوم مذبوحة خارج المجزر، وتم الإعلان عن سعر اللحوم بجميع المحلات، كما تم تحرير 8 محاضر بمركز يوسف الصديق، تضمنت مخالفات الذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم الإعلان عن قائمة أسعار اللحوم المعروضة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بمنافذ البيع، لافتًا إلي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأضاف، أن قطاع الرقابة على منافذ بيع اللحوم بجهاز حماية المستهلك بالفيوم، بالتنسيق مع مجلس مدينة الفيوم، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والأمن الصناعي، وشرطة المرافق، قد قام أول أمس بحملة مكبرة شملت 23 محلاً لبيع وعرض اللحوم، وتم تحرير محضرين لعدم الالتزام بسعر البيع المعلن.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على محلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وسلامة المعروض من السلع ومطابقته للاشتراطات الصحية، مشددًا على كافة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أصحاب محلات الجزارة غير الملتزمين بالتعليمات.