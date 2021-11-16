الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صرف صحي» الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ استعدادًا للنوة

اللواء محمود نافع
اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار علي مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة إلى متوسطة.

وأوضح بيان صادر عن شركة الصرف الصحي، أنه يتم رفع درجات الاستعداد و انتشار سيارات الشفط و البدلات اعتبارا من صباح الثلاثاء الساعة 10 صباحًا، و لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش و المطابق و تفريغ بيارات محطات الرفع، فضلًا عن التأكد من رفع الأغطية فوق الشنايش، ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.


وشدد  رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على أن استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، و أكد على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن.

و كان رئيس شركة الصرف الصحي، قد أكد أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء ب48 ساعة.

واوضح انه يتم رفع درجات الاستعداد من خلال انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع، والسيارات المدمجة على مستوى المحافظةـ وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة لحين انتهاء النوة، بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف علي مدار الساعة.
 

شركة الصرف الصحي الإسكندرية هطول الامطار حالة عدم الاستقرار وقعات هيئة الأرصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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