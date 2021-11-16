محاكمة سائق بتهمة خطف وهتك عرض طفل بالقوة فى دار السلام.. اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجممع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة سائق بتهمة خطف وهتك عرض طفل في دار السلام.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق، و مصطفي أنور مؤمن، و أمانة سر صبحي عبد الحميد، و محمد صابر.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 731 لسنة 2021 كلي حلوان، أن المتهم «عماد .ع» ۳۰ سنة - سائق – محبوس؛ لأنه في غضون شهر أبريل عام ۲۰۲۱ بمحافظة القاهرة بدائرة قسم دار السلام خطف المجني عليه الطفل أحمد فارس، وذلك بطريق التحايل تارة بان استدرجه إلي مسكنه مستغلًا حداثة سنه، وبطريق الإكراه تارة أخري بأن قام بتهديده بالقتل حال رفض الامتثال له، و تمكن عن طريق تلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاوته وإصطحابه لمسكه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بأخرى، بأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه الطفل سالف الذكر، وبالقوة والتهديد قام بتقييد حرکته وحسر عنه ملابسه وهتك عرضه ملامسًا به مواضع عفة المجني عليه، وذلك حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية على النحو المبين بالتحقيقات.

شهادة الشهود

الشاهد الأول فارس حنفي محمد أحمد – 50 سنة نجار "والد المجني عليه"، قد شهد بأنه قد حضر إليه نجله المجني عليه، وقرر له بقيام المتهم بالتعدي عليه جنسيًا في مرتين متتاليتين ؛ أولهما بأن تقابل معه بالطريق العام وطلب منه الصعود لسكنه فامتثل له المجني عليه، وما أن ظفر به حتى قام بحسر ملابسه عنه وهتك عرضه ملامسًا مواطن عفته ، وثانيهما بأن تقابل معه بالطريق العام وهدده بالقتل، وتمكن بذلك من خطف نجله والتعدي عليه جنسيًا بذات الطريقة المار بيانها.

أما الشاهد الثاني ضابط مباحث قسم شرطة دار السلام، ويشهد بأنه وبناء على بلاغ المجني عليه ووالده الشاهد الأول فقد تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته قرر بارتكابه الواقعة.

والشاهد الثالث أحمد مختار ضابط مباحث قسم شرطة دار السلام، يشهد بأن تحرياته قد أسفرت عن صحة ما شهد به سالفيه من قيام المتهم بخطف المجني عليه بالتحايل تارة وبالإكراه تارة أخرى واصطحبه لمسكنه وقام بهتك عرضه بالقوة بأن قيد حركته مستغلًا حداثة سن المجني عليه وعدم قدرته على المقاومة.

ملاحظات النيابة العامة

وبسؤال الطفل المجني عليه أحمد فارس حنفي - علي سبيل الاستدلال - قرر بمضمون ما جاء بشهادة الشاهد الأول وتعرف على المتهم على عرضه على تحقيقات النيابة العامة.



وثبت بمطالعه صورة شهادة قيد الميلاد الخاصة بالمجني عليه أنه كان يبلغ من العمر عشرة سنوات ميلادية وقت حدوث الواقعة.