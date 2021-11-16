الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع تنسيقى روسى سورى بشأن القضايا الإنسانية فى دمشق.. الثلاثاء

سوريا
سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء لمقرات التنسيق الروسية والسورية الخاصة بعودة النازحين وعودة البلاد إلى الحياة السلمية في دمشق.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إلى أن الاجتماع "لمناقشة مسائل التسوية السورية في فترة ما بعد النزاع" سيعقد بمشاركة قادة مقرات التنسيق الروسية والسورية، وقائد المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف ووزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، والسفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف ومعاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان.

وأضافت أنه من المقرر أيضا أن يشارك في الاجتماع ممثلو الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع أنه ستجري في ختام الاجتماع مراسم تسليم مساعدات إنسانية روسية لسوريا.

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