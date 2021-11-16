4 وحدات صحية بالإسماعيلية تحصل على معايير هيئة الاعتماد

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن نجاح 4 منشآت صحية جديدة بمحافظة الإسماعيلية في الحصول علي استكمال معايير التسجيل بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمدة عام.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذه المنشآت، هي: وحدة طب أسرة السعيدية، ووحدة طب أسرة الرياح، ووحدة طب الأسرة الكيلو 11 ومركز طب أسرة الشهداء.

وأشارت الهيئة إلى أنها تحرص دائمًا على ضمان استمرارية مستوى جودة الخدمات الصحيه المقدمة بمنشآتها، ومساندة ودعم مراكز وحدات الرعاية الأولية لضمان وصولها للتسجيل والاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

كما وجهت هيئة الرعاية الصحية الشكر لجميع العاملين بمراكز ووحدات الرعاية الأولية على عطائهم المستمر للوصول لأعلى مستوى من الجودة فى تقديم الرعاية الصحية.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن افتتاح وحدة الصبغات المناعية بقسم الهيستوباثولوجي بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن وحدة الصبغات المناعية بمستشفى النصر التخصصي تضم أحدث أجهزة الصبغات المناعية لتشخيص دلالات الأورام على الأنسجة السرطانية، وذلك في إطار توفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الأورام الذين يتم معالجتهم بالمستشفى.

وأضافت الهيئة، أن أجهزة الصبغات المناعية تساعد على التشخيص النهائي للأورام السرطانية، وتحديد الفئة الفرعية الدقيقة لكل نوع من الأورام، إضافة إلى تحديد مصدر الورم في حالة الأورام السرطانية ذات المراحل المتقدمة، والذي يساعد في وضع خطة العلاج الأنسب لكل مريض من مرضى السرطان بناءً على وجود الدلالات ذات الأهمية العلاجية، إلى جانب أنها يمكنها التنبؤ بمدى تطور كل ورم من خلال وجود دلالات ذات علاقه بذلك.