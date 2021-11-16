رافعة علم مصر.. ماجدة الرومى تثير حماس الجمهور بـ«حى على الفلاح» (صور)

أهدت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، جمهور حفلها، المقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، أغنية «حي على الفلاح» لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ورفعت علم مصر طوال فترة غنائها، بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، وقيادة المايسترو الكبير نادر عباسي، وذلك خلال إحيائها حفل ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30.

ماجدة الرومي

وأشعلت «الرومي» حماس الجماهير بكلمات الأغنية الوطنية، وطلبت من الحاضرين بالحفل الوقوف خلال الأغنية حبا في مصر، وأخذت تقبل علم مصر طوال الأغنية وسط تصفيق حار من الجماهير التى رددت معها كلمات الأغنية بحرارة شديدة «طول ما أملى معايا معايا وفي إيديا سلاح.. هفضل أجاهد وأمشى أمشي من كفاح لكفاح.. طول ما إيدي في إيديك أقول أقول وأهتف وأقول حي حي.. حي على الفلاح» والأغنية من كلمات الأخوين الرحباني، وألحان محمد عبد الوهاب.

ماجدة الرومي

وكانت "الرومي"، قد اتفقت مع المايسترو نادر عباسي، على تقديم برنامج فني مميز، يحمل العديد من المفاجآت ويجمع المزيج من الألوان الغنائية التى تتنوع بين العربية والغربية والكلاسيكية والمعاصرة لتقديمه للجمهور، منها “يا مساء الفل، عم يسألوني، عيناك، العالم إلنا، مطرحك بقلبي، اسمع قلبي، بمفترق طرق، حبيبي، كلمات".

وطلت ماجدة الرومي، على جمهورها بفستان «زهري» وبتسريحة شعر بسيطة، وبمجرد صعودها على خشبة المسرح استقبلها الحضور بعاصفة من التصفيق، لأكثر من خمس دقائق وردت التحية لجمهورها بانحناءة، ورحبت بالحاضرين، وأكدت أن مصر ستظل أم الدنيا التي تحتضن نجوم الفن الجاد.

الحفل يرفع لافتة كامل العدد

وامتلأ المسرح، بالجماهير ورفع لافتة «كامل العدد»، خاصة أن نفدت تذاكر الحفل بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا، ويعتبر هذا الحفل في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع قيمة التذاكر الخاصة بحفلات المهرجان، حيث وصلت إلى 2010 جنيهات، وتضم ثلاث فئات أخرى تتراوح بين 1760 جنيهًا، 1510 جنيهات، و860 جنيهًا.

والحفل يشهد التعاون الفني السابع مع قائد الأوركسترا نادر عباس، إذ بدأ التعاون بينهما منذ 2016.

وتختار «الرومي» أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، على أن تكون المصاحبة لها في حفلاتها، بجانب أن أعضاءها الموسيقيين على مهارة عالية، والأوركسترا العربية الوحيدة التي تمزج الموسيقي الكلاسيكية الشرقية بالغربية.