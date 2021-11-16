محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث (صور)

تفقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء عماد زكي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يرافقهم الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ، اصطفاف المعدات والسيارات من الأجهزة المعنية المشاركة في مواجهة الأمطار والسيول والأزمات بمحافظة السويس، للوقوف على درجة جاهزيتها للتدخل السريع في حالة وقوع الأزمة.

معدات مواجهة الكوارث بالسويس

كما حضر عملية الاصطفاف خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، والعميد عبدالعزيز مأمون مساعد قائد الجيش الثالث للأزمات، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري لمحافظة السويس والقيادات العسكرية والتنفيذية والأمنية .

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

وشدد محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر على جميع الجهات المعنية بالأزمات والكوارث، برفع درجة الاستعداد للأمكانيات البشرية والفنية لمواجهة أي أزمات تطرأ في أي وقت .

معدات مواجهة الكوارث بالسويس

رافق المحافظ في تفقد الاصطفاف التي تم تنظيمه بمنطقة كورنيش السويس، كل من إدارة الأزمات بالمحافظة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والمصالح الحكومية المعنية بمشاركة مديريات (التموين والكهرباء والطرق والنقل) وشركة و والطرق والكباري وادارة الطوارئ والتدخل السريع وجهاز الحدائق والتجميل ومرفق النقل الداخلي والأحياء الخمس (السويس والأربعين وفيصل وعتاقة والجناين)، وشركات (السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول وأنابيب البترول والغاز الطبيعي)، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة.

معدات مواجهة الكوارث بالسويس

وقدم المحافظ الشكر لجامعة السويس وطلب من الفريق المشارك تقديم الأفكار والاقتراحات لإقامة بعض المشروعات والمعروضات داخل خيمة جامعة السويس.

معدات مواجهة الكوارث بالسويس

كما قدم المحافظ الشكر والتقدير لرؤساء الأحياء ومدير مرفق الإسعاف الطبي والصحة والمديريات المشاركة، مطالبهم بالمزيد من العمل، ومؤكدًا على الاستعداد الجاد المستمر والتدخل السريع وقت الأزمة والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية قبل وأثناء الأزمة.

معدات مواجهة الكوارث بالسويس

وكان محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، قد استقبل بمكتبه ظهر اليوم، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري اللواء عماد ذكي.

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث

محافظ السويس يتفقد اصطفاف معدات مواجهة الكوارث