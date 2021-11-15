الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تلوث الهواء» يصل إلى قاعات المحاكم في دلهي

عاصفة ضبابية في اقليم
عاصفة ضبابية في اقليم دلهي

أدت أزمة تلوث الهواء الشديدة في إقليم دلهي إلى مطالب بفرض إغلاق عام لمدة أسبوع، بعد تسجيلها مستويات خطرة من الجسيمات الدقيقة العالقة.

ورفعت المحكمة العليا الهندية دعوة تطالب بإغلاق الإدارات والمدارس لمدة أسبوع، في المنطقة المتضررة من تلوث شديد للهواء.

من جانبها رفضت سلطات إقليم دلهي، الإثنين، دعوة من المحكمة العليا الهندية لفرض إغلاق عام، لافتة أن الإغلاق لن يكون مجديا لمواجهة الأزمة في الإقليم الذي يضم العاصمة نيودلهي، والذي يواجه أزمة التلوث بشدة كل شتاء، مع تسجيلها مستويات خطرة من الجسيمات الدقيقة العالقة هذا العام، وفقا لوكالة فرانس برس.

ودعت المحكمة العليا، السبت، إلى فرض "إغلاق بسبب التلوث" لأول مرة على العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

لكن الحكومة المحلية قالت في مراسلة للمحكمة، الإثنين، إن الإغلاق لن يكون "فعالاً" إلا إذا شمل المناطق المجاورة.

 

تلوث الهواء إغلاق دلهي العاصمة نيودلهي الهند

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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