الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طالبة من دمياط تفوز بذهبية بطولة المواى تاى

طالبة من دمياط
طالبة من دمياط

حققت الطالبة يمنى أحمد رزق الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا للمواي تاي، وزن 54 كيلو، وذلك بعد تغلبها على بطلة المغرب في المرحلة النهائية للبطولة.

وتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بخالص التهاني لبطلة أفريقيا وابنة الجامعة متمنيًا لها المزيد من التفوق والنجاح الفترة المقبلة.

وبهذا تضمن بطلة أفريقيا وابنة الجامعة المشاركة في دورة الألعاب العالمية TWG 2022 التي ستحتضنها مدينة بيرمنجهام البريطانية خلال شهر يوليو 2022.

بطولة أفريقيا للمواي تاي تأتي بعد الاعتراف الكامل الذي منحته اللجنة الأوليمبية الدولية IOC مؤخرًا لرياضة المواي تاي لتصبح رياضة أوليمبية، حيث كانت البطولة التي أقيمت في الفترة 11-13 نوفمبر 20201 فرصة للأبطال الأفارقة من أجل رفع معدل الاحتكاك بين اللاعبين من مختلف دول القارة مع رفع جاهزيتهم التنافسية قبيل انطلاق العديد من البطولات الإقليمية والعالمية الفترة المقبلة.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط جامعة دمياط

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