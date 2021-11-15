رئيس الوزراء الفلسطينى: تعزيز صمود أهالى القدس أولوية لدى الحكومة

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، الإثنين، على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بمحافظة القدس ببلدة الرام، الفعاليات الوطنية والمجتمعية والشعبية والقطاع الخاص بالمحافظة، في مقر كلية الأمة.

وخلال الجلسة اطلع إشتية على أهم احتياجات المحافظة ومدينة القدس، في ظل ما تتعرض له المدينة المقدسة ومحيطها من تهويد وهدم وتهجير وتنكيل واقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن تعزيز صمود الأهالي في القدس وتوفير كافة أشكال الدعم لهم يشكل أولوية لدى القيادة والحكومة، موجها التحية لأبناء الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة على صمودهم ونضالاتهم أمام ممارسات الاحتلال واعتداءاته ومخططاته الرامية إلى تهويد المدينة.

كما استعرض القرارات والمشاريع التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم، والتي شملت دعم كافة القطاعات في المحافظة والمدينة ومتطلبات الدعم والإسناد لأهلها.