الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الفلسطينى: تعزيز صمود أهالى القدس أولوية لدى الحكومة

رئيس الوزراء الفلسطينى
رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، الإثنين، على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بمحافظة القدس ببلدة الرام، الفعاليات الوطنية والمجتمعية والشعبية والقطاع الخاص بالمحافظة، في مقر كلية الأمة.

وخلال الجلسة اطلع إشتية على أهم احتياجات المحافظة ومدينة القدس، في ظل ما تتعرض له المدينة المقدسة ومحيطها من تهويد وهدم وتهجير وتنكيل واقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن تعزيز صمود الأهالي في القدس وتوفير كافة أشكال الدعم لهم يشكل أولوية لدى القيادة والحكومة، موجها التحية لأبناء الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة على صمودهم ونضالاتهم أمام ممارسات الاحتلال واعتداءاته ومخططاته الرامية إلى تهويد المدينة.

كما استعرض القرارات والمشاريع التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم، والتي شملت دعم كافة القطاعات في المحافظة والمدينة ومتطلبات الدعم والإسناد لأهلها.

رئيس الوزراء الفلسطيني الشعب الفلسطيني القدس مجلس الوزراء الفلسطينى الإحتلال الإسرائيلي

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