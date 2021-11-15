الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

دبلوماسي سابق لـ«الدستور»: «COP27» تضع مصر في بؤرة الاهتمام العالمي

السفير عبد الرؤوف
السفير عبد الرؤوف الريدي،مساعد وزير الخارجية الأسبق

أكد السفير عبد الرؤوف الريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تتبنى قضية التغيرات المناخية ومواجهتها، حيث أعلن ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة وأكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التغيرات المناخية، فيما يعد  اختيار مصر لعقد القمة المرتقبة من قمة المناخ (COP27) بمثابة خطوة إيجابية تعكس ثقل مصر الدولي وتقدير دول العالم لجهودها في قضية المناخ، كما ستضع القمة مصر في بؤرة الاهتمام الإعلامي الدولي، مشددًا على أهمية أن تتواصل الجهود الدولية الرامية لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن مصر طالبت في القمة المنعقدة مؤخرًا بجلاسكو بمزيد من الدعم  وصرف تعويضات للدول النامية والمتضررة من استخدامات الدول الكبرى للطاقة التي استفادت بشكل كبير فيما لم تستفد الدول النامية من ذلك وعانت من الآثار السلبية لتغيرات المناخ والتلوث البيئي لذلك فإن المسئولية السياسية على الدول الصناعية الكبرى تحتم استمرار دفع التعويضات للدول الفقيرة، مشددًا على أهمية أن تتمسك مصر بهذا المطلب.

ومن المقرر أن تستضيف مصر قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ ، وفقًا لما أعلن  على هامش القمة المناخية المنعقدة حاليًا في غلاسكو باسكتلندا.

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