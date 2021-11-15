رئيس جامعة سوهاج يطمئن على المصابين بالتسمم الغذائى بطهطا

تفقد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الإثنين، حالة المصابين بالتسمم الغذائي بعد تناول وجبات فاسدة بمدينة طهطا.

ووجه رئيس جامعة سوهاج بضرورة توفير أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، حيث إن جميع المصابين من الطاقم التمريضي الذين يعملون في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة طهطا.

وأوضح الدكتور عماد علي عثمان، نائب مدير المستشفي الجامعي، أن المستشفي الجامعي استقبل منذ يومين ٩ مواطنين مصابين بالتسمم الغذائي، وقام أطباء الاستقبال بقسم الباطنة بالتعامل معهم وإجراء الإسعافات اللازمة لهم وحجزهم بالقسم، وإعطائهم الأدوية والعلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء، وخرجت 8 حالات منهم بعد استقرار حالتهم.

وتابع رئيس جامعة سوهاج، اليوم الإثنين، إجراءات تنفيذ قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، بمنع دخول طلاب الجامعة دون إحضار الكارت الخاص بتلقى اللقاح، وإظهاره لمسئولى الأمن على البوابة للسماح لهم بالدخول، وذلك بحرمي الجامعة القديم والجديد.

وشدد رئيس الجامعة، على استمرار تطبيق الإجراءات والتعليمات بكل حزم، لافتاً إلى أنه في حالة عدم حصول أي من منسوبي الجامعة على اللقاح، سيكون عليه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعياً، أما من لديهم أعذار تحول دون تلقيهم اللقاح عليهم إحضار تقرير طبى بالحالة، وتقرير آخر رسمي من الإدارة الطبية بالجامعة مثبتًا به الحالة ومختوما بختم الإدارة.

وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتم تكثيف المتابعة الميدانية اليومية للتأكد من تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الاحترازية، مضيفاً أن الجامعة حققت معدلات مرتفعة في عملية التطعيم.

وأعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، فى وقت سابق، أن إجمالي متلقين الجرعة الأولى للقاح كورونا من طلاب جامعة سوهاج بلغ 66 ألف طالب بنسبة بلغت 91.6%، بينما إجمالي من تلقى الجرعتين بلغ 47,593 بنسبه بلغت 65.2%، أما إجمالي من لم يتلق التطعيم إلى الآن بلغ 6147 بنسبة 8.4%.