«حياة كريمة».. افتتاح قرى بعد إعادة إعمارها ومصنع سجاد بالفيوم غدا

بحضور محافظ الفيوم

تنظم مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة، غدا الثلاثاء، ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، احتفالية خاصة بمقر قرية داود بمركز طامية بمناسبة افتتاح قرى داود والصفيح، بعد إعادة إعمار المنازل المتهالكة بهما، وتسليم المنازل لإصحابها، بعد إعادة إعمارها وفرشها، وكذلك افتتاح مصنع السجاد اليدوي بدار السلام، بعد أن تم إنشاؤه من جديد على مساحة أكبر ليستوعب أكبر عدد ممكن من العمالة داخله.



يحضر احتفالية الغد، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمصرفي طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الفيوم.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء «صناع الخير»، أن احتفالية الغد تأتي تتويجا لجهد قام به فريق عمل صناع الخير على مدار الشهور الماضية، بالشراكة مع بنك القاهرة، مع بدء بدراسة ورصد أهم احتياجات الأسر الأكثر احتياجا في قرى داود والصفيح، والتحقق من واقع المنازل التي يعيشون فيها، ليتم بعدها تصميم خطة عمل تلبي هذه الاحتياجات بشكل فعلي، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية القسم الأول البدء في تنفيذ إعادة الإعمار لكل المنازل المتهالكة في القريتين من ترميم الجدران وعمل الأسقف والأرضيات والمحارة والدهانات والمطبخ والحمام وباب وشباك وبعدها فرش المنازل بغرفة نوم رئيسية وغرفة نوم أطفال وغرفة استقبال، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».



وأضاف زمزم، أن خطة عمل تنمية وتطوير القريتين شملت أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة للأسر، وكذلك تقديم خدمات طبية ذات جودة بتنظيم قوافل طبية لمحاربة العمى داخل القريتين.

وأشار زمزم، إلى أن برنامج الغد سيشمل أيضا زيارة قرية دار السلام بمركز يوسف الصديق، لافتتاح مصنع السجاد اليدوي بالقرية، بعد إعادة بنائه على مساحة أوسع وتجهيزه بمعدات أكبر لكي يستوعب أعداد عمالة أكبر تصل الآن إلى 250 أسرة.