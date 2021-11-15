«طيران الخليج» و«مصر للطيران» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مجالات التعاون

وقعت مصر للطيران، وطيران الخليج، الناقل الوطني لمملكة البحرين، مذكرة تفاهم تتضمن تعزيز التعاون في مجال المشاركة بالرمز بين الناقلتين وكذلك دراسة التعاون في مجالات الشحن الجوي والصيانة والتدريب وبرامج الولاء للناقلتين.

جاء ذلك بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، والقبطان وليد عبدالحميد العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، خلال فعاليات اليوم الثاني لمشاركة مصر للطيران في معرض دبي للطيران Dubai Airshow 2021.

من جانبه، قال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران: «سعداء بهذا التعاون حيث إن مصر للطيران وطيران الخليج من أعرق شركات الطيران الوطنية في المنطقة ولديهما خبرات كبيرة وإمكانات فنية وبشرية، تؤهلهما لتلبية رغبات عملائهما من المسافرين، خاصة أن صناعة النقل الجوي تشهد تطورا ملحوظا يتطلب مواكبة متطلبات الصناعة وتوسعة آفاق التعاون، حيث إن الوقت الحالي يتطلب من جميع الشركاء المزيد من التعاون وتوطيد العلاقات لتقديم أفضل الخدمات لعملائهم».



بينما صرّح القبطان وليد عبدالحميد العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، قائلا: «نفخر في طيران الخليج بتعزيز فرص التعاون التجاري مع شريكنا الوثيق مصر للطيران، ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية نؤكد على التركيز على إتاحة وجهات جديدة لعملائنا وتعزيز خدمات وتجربة السفر المقدمة لهم، وكذلك قدرات الشحن الجوي حيث يمثل اتفاق التعاون القائم بين الشركتين تعاونا كبيرا بين مصر للطيران وطيران الخليج، ونتطلع أن يكون الأساس للمزيد من التعاون».

تحليل PCR

يذكر أن تلتزم المطارات سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.